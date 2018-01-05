В Иране разгромлена террористическая ячейка, планировавшая беспорядки

5 января, Тегеран /БЕЛТА - ИРНА/. Министерство разведки Ирана объявило, что террористическая ячейка, нацеленная создать в стране беспорядки, разгромлена, а ее члены арестованы после столкновения с силами безопасности.
"Вооруженная террористическая ячейка, которая планировала устроить взрывы и убивать невинных людей, чтобы поддержать недавние волнения, проникла в Иран", - говорится в заявлении министерства.
Согласно заявлению, террористы в столкновении с иранскими силами безопасности в северо-западном городе Пираншахр в провинции Западный Азербайджан убили трех стражей порядка. В результате столкновения один террорист был убит, некоторые члены группировки получили ранения.
В ходе операции было конфисковано оружие, в том числе автоматы Калашникова, гранаты, военная форма и инструкции по подготовке беспорядков.
В заявлении также отмечается, что три другие террористические ячейки ранее были выявлены в западном Иране и разгромлены.
Как сообщалось, тысячи иранцев в среду, 3 января, в различных городах страны вышли на улицы в знак протеста против вспышек насилия и в поддержку властей.-0-
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