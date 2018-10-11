В Иране в ДТП погибли 3 человека, 40 пострадали

11 октября, Тебриз /БЕЛТА - ИРНА/. В иранской провинции Восточный Азербайджан в результате ДТП с автобусом по меньшей мере 3 человека погибли, еще 40 пострадали. Об этом сообщил глава медицинского центра провинции.

Инцидент с автобусом, в котором находились 42 студентки, произошел в городе Тебриз.

По предварительным данным следствия, причиной ДТП могло стать превышение скорости водителем автобуса и скользкая дорога.-0-