В Иране задержали причастных к организации теракта в Ахвазе

25 сентября, Ахваз /БЕЛТА - ИРНА/. В Иране задержаны подозреваемые в причастности к теракту на военном параде в Ахвазе, в результате которого погибли 25 человек, пострадали 60. Об этом заявил глава Минразведки Ирана Махмуд Алави.
"Преступники, причастные к этому страшному злодеянию, должны знать, что народ Ирана не будет молчать об этом преступлении", - сказал Махмуд Алави 24 сентября на церемонии похорон жертв теракта в Ахвазе.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи подчеркнул, что люди, причастные к теракту в Ахвазе, понесут жесткое наказание.
Утром 22 сентября в Ахвазе на военном параде огонь по людям открыли четыре террориста в военной форме, находившиеся за трибуной. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Аль-Ахвазия". Позднее ответственность также взяла на себя группировка ИГИЛ.
24 сентября был объявлен днем траура по погибшим, в этот же день прошла церемония похорон жертв трагедии.-0-
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