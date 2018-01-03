В Иране заявили о скором завершении беспорядков

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании "смуты" в городах Исламской Республики, сообщают информагентства.
Обстановка в стране находится под контролем, беспорядки закончатся в ближайшие дни, заявили в МВД Ирана.
Волна беспорядков в Иране началась в конце прошлого года. Также прошли многотысячные уличные акции против беспорядков и в поддержку иранских властей. Демонстранты с национальными флагами и портретами руководителя и духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи заявляли об отказе от "иностранного вмешательства" в дела Ирана.
Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка.-0-
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