В Иране заявили о скором завершении беспорядков

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командующий Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании "смуты" в городах Исламской Республики, сообщают информагентства.

Обстановка в стране находится под контролем, беспорядки закончатся в ближайшие дни, заявили в МВД Ирана.

Волна беспорядков в Иране началась в конце прошлого года. Также прошли многотысячные уличные акции против беспорядков и в поддержку иранских властей. Демонстранты с национальными флагами и портретами руководителя и духовного лидера страны аятоллы Али Хаменеи заявляли об отказе от "иностранного вмешательства" в дела Ирана.

В Иране проходят массовые акции в поддержку властей Так, десятки тысяч иранцев принимают участие в массовых митингах в Куме, Араке, Керманшахе, Ахвазе, Абадане, Иламе и других крупных населенных пунктах.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка.-0-