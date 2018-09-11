В Иркутской области во время уроков обвалилась стена школы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иркутской области России во время занятий произошло обрушение конструкций здания школы, пострадавших нет, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.

Обрушение стены произошло сегодня утром в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания. В результате разрушения одной поддерживающей колонны произошло проседание плит перекрытия.

По информации администрации учебного заведения, эта часть здания признана аварийной с декабря 2009 года. С тех пор переход не использовался и был закрыт для доступа.

Занятия в школе приостановлены, дети распущены по домам. К месту происшествия направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.-0-