В Иркутской области во время уроков обвалилась стена школы

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Иркутской области России во время занятий произошло обрушение конструкций здания школы, пострадавших нет, сообщается на сайте областного ГУ МЧС.
Обрушение стены произошло сегодня утром в переходе, соединявшем два крыла двухэтажного кирпичного здания. В результате разрушения одной поддерживающей колонны произошло проседание плит перекрытия.
По информации администрации учебного заведения, эта часть здания признана аварийной с декабря 2009 года. С тех пор переход не использовался и был закрыт для доступа.
Занятия в школе приостановлены, дети распущены по домам. К месту происшествия направлена оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона.-0-
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