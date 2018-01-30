В Исландии нельзя называть детей именем "Андрей"

Довольно популярное в славянском мире имя Андрей не попало в список разрешенных в Исландии. Страна, население которой составляет 335 тыс. человек, усиленно борется за сохранение чистоты языка, что и стало причиной запрета.
Дело в том, что многие иностранные имена нельзя напрямую заимствовать из чужих языков. При этом государство составляет перечень разрешенных имен и утверждает внесение в него изменений.
Калька имени Andrej не соответствует правилам написания исландских имен. Возможно, после изменения на Andrey или Andrei его внесут в итоговый реестр. Пока же новоиспеченным родителям предложено использовать Андреан, Андреас, Андэ, Андрес и собственно исландское Андри.
В данный момент в реестре числится порядка 3600 мужских и женских имен, а в январе в него было внесено 5 новых. Геймар и Бримтоур - для мальчиков, Гудна, Иселин и Льйоуней - для девочек. Рокк и Хоргдаль попали в число разрешенных в Исландии вторых имен, которые можно давать детям обоих полов.
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