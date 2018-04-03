В Испании грузовик с цирковыми слонами попал в ДТП

В Испании на одной из трасс перевернулся грузовой автомобиль, перевозивший цирковых слонов, сообщают информагентства. В результате дорожно-транспортного происшествия одно животное погибло, еще два получили повреждения.

Авария произошла на трассе вблизи испанского города Посо-Каньяда. Открытый грузовик вез пять цирковых слонов. Транспортное средство совершало обгон, однако водитель потерял управление и грузовик опрокинулся.

Некоторое время была перекрыта дорога. Освободить ее от животных и транспортного средства удалось только при помощи подъемных кранов. Один слон скончался на месте. Еще двум нужна помощь ветеринара. Остальные слоны не пострадали. Движение на трассе возобновили.