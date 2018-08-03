В Испании из-за аномальной жары скончались два человека

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Испании двое мужчин 48 и 78 лет скончались от теплового удара, полученного вследствие аномальной жары, сообщает ТАСС.
Ранее государственное метеорологическое агентство Испании объявило тревогу в большинстве провинций страны из-за сильной жары. В отдельных регионах, где температура воздуха в течение дня может достигать 44 градусов, был установлен "красный" (максимальный) уровень опасности. В столице Испании Мадриде столбик термометра в ближайшее время может подняться до 38 градусов.
Летом 2017 года в Испании был зафиксирован температурный рекорд: в Кордове (Андалусия) столбик термометра достиг отметки в 46,9 градуса. Предполагается, что в ближайшие дни температура воздуха на юго-западе Испании может превысить этот показатель.-0-
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