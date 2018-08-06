В Испании из-за жары погибли пять человек

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за жары, установившейся в Испании, увеличилось до пяти человек, сообщают информагентства.

Ранее было известно, что от теплового удара погибли двое мужчин 48 и 78 лет.

Аномальная жара установилась в середине прошлой недели практически на всей территории Испании. В некоторых районах столбики термометра превысили 40 градусов.-0-