В Испании из-за жары погибли пять человек

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число погибших из-за жары, установившейся в Испании, увеличилось до пяти человек, сообщают информагентства.
Ранее было известно, что от теплового удара погибли двое мужчин 48 и 78 лет.
Аномальная жара установилась в середине прошлой недели практически на всей территории Испании. В некоторых районах столбики термометра превысили 40 градусов.-0-
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