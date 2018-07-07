В Испании на забеге с быками были ранены 9 человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время забега с быками в Памплоне (Испания) девять человек получили травмы, сообщает испанское информационное агентство EFE.
Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.
Забег является главным мероприятием ежегодного фестиваля Сан-Фермин в честь небесного покровителя Наварры. В забеге могут принять участие как местные жители, так и туристы.
Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне проходит по 14 июля. Во время фестиваля пройдут сотни различных шествий, представлений, концертов и детских праздников.-0-
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