В Испании на забеге с быками были ранены 9 человек

Во время забега с быками. Фото AP

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время забега с быками в Памплоне (Испания) девять человек получили травмы, сообщает испанское информационное агентство EFE.

Отмечается, что все пострадавшие были госпитализированы.

Забег является главным мероприятием ежегодного фестиваля Сан-Фермин в честь небесного покровителя Наварры. В забеге могут принять участие как местные жители, так и туристы.

Фестиваль Сан-Фермин в Памплоне проходит по 14 июля. Во время фестиваля пройдут сотни различных шествий, представлений, концертов и детских праздников.-0-