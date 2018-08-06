В Испании освободили террориста, приговоренного к 3 тыс. годам тюрьмы

Один из самых известных боевиков баскской террористической организации ЭТА Санти Потрос, приговоренный испанским судом почти к трем тысячам годам заключения, вышел из тюрьмы, отсидев в общей сложности 31 год, сообщает ТАСС.

Утром 5 августа Санти Потрос (настоящее имя Сантьяго Арроспиде Сарасола) покинул тюрьму Топас (Саламанка). Кадры, как Санти Потрос покидает тюрьму, показало государственное телевидение Испании.

Этот человек причастен к организации 40 терактов, в том числе, одного из самых кровавых в истории страны. В июне 1987 года в супермаркете Hipercor в Барселоне, в результате которого погиб 21 человек. А в 1986 году на площади Доминиканской Республики в Мадриде из-за теракта погибли 12 сотрудников Гражданской гвардии.

В 1987 году во Франции Потрос был арестован и провел в заключении 13 лет за хранение оружия и взрывчатки. В 2000 году его экстрадировали в Испанию, где его приговорили почти к трем тысячам годам заключения по одиннадцати преступлениям.

Но в 2006 году Национальный суд принял решение объединить все дела, по которым был осужден террорист, в одно, и постановил, что максимальный срок наказания может составить 30 лет, то есть, Потрос должен был выйти на свободу в 2030 году.

После отмены Европейским судом по правам человека "доктрины Парот", согласно которой террористы и другие осужденные на долгий срок не могли рассчитывать на досрочный выход из тюрьмы в Испании, срок сократили до 2025 года. А в 2008 году ЕС ввел нормы, согласно которым сроки отбывания наказания в странах - членах ЕС суммируются. И самый известный террорист Испании оказался на свободе.

Ассоциация жертв терроризма осудила освобождение террориста. Однако это не повлияло на решение об амнистии для Санти Потрос.

Террористическая группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna - "Страна Басков и свобода") была основана 31 июля 1959 года, во времена диктатуры Франсиско Франко, ее целью провозглашалось создание независимого государства - Euskal Herria (баскские земли, включают испанскую и французскую Страну Басков). Жертвами за всю историю существования ЭТА, по официальным данным, стали 829 человек. Организации жертв терроризма заявляют, что в результате действий террористов погибли более 850 человек. В 2011 году ЭТА объявила "бессрочное и всеобщее перемирие". В ответ на это правительство Испании потребовало ее самороспуска.

Весной 2018 года ЭТА объявила о роспуске всех своих структур и полном прекращении деятельности. Однако в заявлении она извинилась лишь перед теми своими жертвами, которые "не принимали прямого участия в конфликте". Таким образом, ЭТА разграничила своих жертв, отказавшись просить прощения у родственников сотрудников правоохранительных органов и политиков, которые погибли в терактах.