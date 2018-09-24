В Испании предложили ввести плату за примерку одежды

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти региона Кастилия-Леон в Испании предложили, чтобы розничные торговцы взимали плату с покупателей за использование комнат для примерки одежды. Об этом пишет The Local.
Предложение было озвучено на местной конференции по вопросам розничной торговли. Советник по вопросам экономики и финансов региона Кастилия-Леон Мария дель Пилар дель Олмо отметила, что необходимо бороться с практикой, когда экономные покупатели приходят в магазин, чтобы определиться во время примерки с размером, а затем купить вещь по более низкой цене на интернет-площадках.
Подобные действия наносят вред не крупным сетевым магазинам, таким как Zara, у которых есть услуга онлайн-покупки, а небольшим бутикам, чьи товары могут быть заказаны дешевле на сторонних площадках, таких как онлайн-магазин ASOS.
Предложение было встречено мгновенной критикой со стороны потребителей. Согласно онлайн-опросам, они заявили, что не будут платить за примерку одежды.-0-
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