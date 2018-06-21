В Испании студентов выселили из общежития ради мигрантов с судна "Аквариус"

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ради расселения мигрантов с судна "Аквариус" власти испанского города Аликанте попросили 20 студентов срочно покинуть общежитие La Florida, сообщает Euronews.

Ранее мигранты прибыли в испанский порт Валенсия.

Как отметили представители общежития, студентам будут предложены альтернативные варианты размещения. Правительство автономного сообщества Валенсия также заверило, что все расходы местные власти возьмут на себя, молодым людям не придется тратить деньги из своего кармана.

По данным газеты El Mundo, в здании общежития уже размещены 100 детей мигрантов в возрасте от 12 до 17 лет.

Некоторые студенты, невзирая на неудобства, говорят, что рады помочь беженцам. Они отмечают, что готовы съехать "ради благого дела".

Общежитие La Florida является государственной собственностью. Оно входит в число зданий, которые городские власти могут использовать в своих целях в чрезвычайных ситуациях. Прибытие судна "Аквариус", по мнению местной администрации, является такой чрезвычайной ситуацией.

В воскресенье, 17 июня, судно "Аквариус" и два итальянских корабля с 629 мигрантами на борту прибыли в порт Валенсия. Мигрантов встречал плакат с надписью на пяти языках: "Добро пожаловать домой". Спасенные мигранты более недели добирались по морю до своего нового дома. Разрешение на то, чтобы принять мигрантов, дал новый премьер-министр Испании Педро Санчес после того, как Италия и Мальта отказались впускать корабль в свои порты.-0-