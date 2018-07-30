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В Испании таксисты объявили забастовку

В мире 30.07.2018 | 23:45

Таксисты испанских городов продолжают бессрочную забастовку против выдачи лицензий компаниям, которые предоставляют автомобили напрокат для платформ Uber или Cabify. Об этом сообщает El Pais.

30 июля более полутора тыс. такси заблокировали движение по центральным улицам Барселоны. Забастовка коснулась тысяч туристов и местных жителей.

Таксисты Мадрида заблокировали восемь из десяти полос движения на одной из основных автомагистралей испанской столицы в районе министерства развития.

Акции таксистов также проходят в Малаге, Валенсии, Сарагосе и других испанских городах.

Сегодня представители протестующих планируют провести встречу с представителями министерства развития. В случае невыполнения их требований, таксисты угрожают блокировать вокзалы, аэропорты и границу с Францией.

Причиной забастовки стало приостановление Верховным судом Каталонии решения мэра Барселоны об ограничении количества лицензий компаний, предоставляющих автомобили напрокат с водителем, чем пользуются платформы Uber или Cabify.

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Теги
забастовка, Испания
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