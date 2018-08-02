В Испании таксисты прекратили забастовку

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанские таксисты прекратили забастовку, сообщает Euronews.

Забастовка таксистов в Испании против распространенных онлайн-сервисов частных пассажирских автоперевозок продолжалась почти неделю. В знак протеста тысячи водителей в различных городах страны блокировали движение на автотрассах, отказывались выходить на работу.

Ранее сообщалось, что 30 июля свыше 1,5 тыс. такси заблокировали движение на центральных улицах Барселоны. Таксисты Мадрида заблокировали восемь из десяти полос движения на одной из основных автомагистралей испанской столицы в районе министерства развития. Акции протеста таксистов также прошли в Малаге, Валенсии, Сарагосе и других испанских городах. Забастовка причинила множество неудобств как туристам, так и местным жителям.

По итогам переговоров между протестующими и правительством было достигнуто соглашение. Власти пообещали ввести ограничения на выдачу лицензий для американской компании Uber и местной - Cabify. Также правительство планирует принять в сентябре новый закон, регулирующий работу служб заказа такси.-0-