В Испании умер самый пожилой в мире мужчина

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Старейший мужчина на планете, испанец Франсиско Нуньес Оливера, скончался на 114 году жизни, сообщает ТАСС.

Франсиско Нуньес Оливера ушел из жизни в понедельник вечером в своем доме в маленьком муниципалитете Бьенвенида.

Испанский долгожитель родился 13 декабря 1904 года. В 1925 году он поступил на службу в армию, участвовал в Испано-франко-марокканской войне и гражданской войне. После этого мужчина вел мирную тихую жизнь в родном городке, где занимался сельским хозяйством. У него была достаточно большая семья: четыре ребенка, девять внуков, 15 правнуков.

До Нуньеса Оливеры старейшим мужчиной на планете считался житель Хайфы Исраэль Криштал, также скончавшийся в возрасте 113 лет летом 2017 года.

Самым пожилым человеком в мире сегодня является долгожительница из Японии Наби Тадзима, родившаяся 4 августа 1900 года.-0-