В Испании в стычке фанатов "Спартака" и "Атлетика" погиб полицейский

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском Бильбао во время стычки фанатов московского "Спартака" и местного клуба "Атлетик" погиб полицейский, сообщают информагентства.
Инцидент произошел перед матчем 1/16 финала Лиги Европы между "Атлетиком" и "Спартаком". Во время беспорядков, устроенных болельщиками, у одного из полицейских произошел сердечный приступ. Он был доставлен в больницу и затем скончался.
Отмечается, что во время столкновений несколько человек были ранены. Не менее пяти фанатов задержаны полицией.-0-
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