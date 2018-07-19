В Испании водитель совершил наезд на группу людей

Как сообщает ТАСС, в испанском городе Хаэн неизвестный водитель совершил наезд на группу людей, в результате которого пострадали пять человек.

Автомобиль сбил людей на переходе около 22.30 вечера по местному времени и сразу же скрылся с места прошествия. На данный момент его разыскивают.

Уточняется, что в результате этого дорожно-транспортного прошествия пострадали женщины 65-80 лет, которые сейчас госпитализированы.