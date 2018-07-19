В Испании водитель совершил наезд на группу людей

Как сообщает ТАСС, в испанском городе Хаэн неизвестный водитель совершил наезд на группу людей, в результате которого пострадали пять человек.
Автомобиль сбил людей на переходе около 22.30 вечера по местному времени и сразу же скрылся с места прошествия. На данный момент его разыскивают.
Уточняется, что в результате этого дорожно-транспортного прошествия пострадали женщины 65-80 лет, которые сейчас госпитализированы.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3176 BYN
|2.312 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.996 BYN
|1.994 BYN
|2 BYN
|RUB
|3.1527 BYN
|3.14 BYN
|3.16 BYN