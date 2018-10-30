В Испании выпал снег после 25 градусов тепла

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В солнечной Испании после 25 градусов тепла выпал снег, сообщает телеканал "МИР 24".

Арктический фронт прошелся по всей территории страны, а северные районы непогода и вовсе парализовала. Из-за мощного снегопада остались без света около 50 тыс. домов, перекрыты национальные трассы. Не работают несколько морских портов.

Столбик термометра в зоне Пиренейских гор опустился до минус 8 градусов, образовались сугробы по колено. Местных жителей непогода застала врасплох. На транспорте с летней резиной они пытались маневрировать по обледенелым дорогам.

По информации метеорологов, последний раз такая ранняя зима в Испании наблюдалась 10 лет назад.

Осложняет ситуацию шквалистый ветер. В некоторых школах на севере страны отменены занятия. Из-за непогоды в 29 испанских провинциях Испании был объявлен повышенный уровень опасности. -0-