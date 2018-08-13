В испанском Виго обрушился деревянный пирс, пострадали 266 человек

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В испанском городе Виго в результате обрушения деревянного пирса пострадали 266 человек, сообщает Faro de Vigo.
Инцидент случился во время фестиваля O Marisquiсo, который проходил на набережной. По предварительным данным, пирс обрушился, не выдержав веса зрителей, в результате чего десятки людей упали в воду.
Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, получили серьезные ранения, их жизни вне опасности.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3538 BYN
|2.351 BYN
|2.358 BYN
|USD
|2.0557 BYN
|2.064 BYN
|2.07 BYN
|RUB
|3.0749 BYN
|3.035 BYN
|3.05 BYN