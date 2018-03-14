В Италии эвакуировали более 20 тыс. человек из-за авиабомбы

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 20 тыс. жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье страны эвакуированы из-за найденной при строительстве авиабомбы времен Второй мировой войны, сообщают информагентства.

Мэр города Марке Массимо Сери принял решение об эвакуации жителей домов в радиусе немногим менее 2 км от места опасной находки. В числе эвакуированных участков: район местной набережной, исторический центр, несколько южных кварталов города. Эвакуированы также городская больница и железнодорожный вокзал.

На месте обнаружения снаряда весом 225 кг работают военные саперы. -0-