В Италии из-за старой бомбы эвакуировали более 11 тыс. человек

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии из-за бомбы времен войны эвакуировали более 11 тыс. человек, сообщают информагентства.
Авиабомбу времен Второй мировой войны весом 250 кг обнаружили в городе Терни. Неподалеку от места находки располагается стройка и железнодорожная станция.
После эвакуации местных жителей военные саперы приступили к обезвреживанию бомбы. Затем ее вывезут в безопасное место и подорвут.-0-
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