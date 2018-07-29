В Италии из-за старой бомбы эвакуировали более 11 тыс. человек

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии из-за бомбы времен войны эвакуировали более 11 тыс. человек, сообщают информагентства.

Авиабомбу времен Второй мировой войны весом 250 кг обнаружили в городе Терни. Неподалеку от места находки располагается стройка и железнодорожная станция.

После эвакуации местных жителей военные саперы приступили к обезвреживанию бомбы. Затем ее вывезут в безопасное место и подорвут.-0-