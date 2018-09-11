В Италии нашли триста золотых монет

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Комо строители при производстве работ случайно наткнулись на старинный кувшин с древнеримскими золотыми монетами. Об этом сообщает ТСН.

Строители готовили землю под фундамент нового дома и нашли кувшин. Внутри лежало почти 300 золотых монет.

Клад пока изучают археологи. Уже сейчас они отмечают, что часть монет датируется 474 годом до н э.-0-