В Италии нашли триста золотых монет

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянском городе Комо строители при производстве работ случайно наткнулись на старинный кувшин с древнеримскими золотыми монетами. Об этом сообщает ТСН.
Строители готовили землю под фундамент нового дома и нашли кувшин. Внутри лежало почти 300 золотых монет.
Клад пока изучают археологи. Уже сейчас они отмечают, что часть монет датируется 474 годом до н э.-0-
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