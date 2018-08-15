В Италии объявят общенациональный траур в связи с трагедией в Генуе

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии приняло решение объявить общенациональный траур в связи с трагедией в Генуе. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте на пресс-конференции после экстренного заседания Совета министров, сообщает ТАСС.

"Мы приняли решение объявить один день национального траура, мы должны еще определиться с датой, которая бы совпадала с днем похорон погибших", - сказал он.

Обрушение автомобильного моста возле Генуи произошло 14 августа. По последним данным, в результате ЧП погибли 39 человек. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур, на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Премьер Италии объявил в связи с обрушением моста о введении режима ЧС на 12 месяцев.-0-