В Италии объявят общенациональный траур в связи с трагедией в Генуе

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Италии приняло решение объявить общенациональный траур в связи с трагедией в Генуе. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте на пресс-конференции после экстренного заседания Совета министров, сообщает ТАСС.
"Мы приняли решение объявить один день национального траура, мы должны еще определиться с датой, которая бы совпадала с днем похорон погибших", - сказал он.
Обрушение автомобильного моста возле Генуи произошло 14 августа. По последним данным, в результате ЧП погибли 39 человек. В Генуе в связи со случившимся объявлен двухдневный траур, на месте трагедии продолжается поисково-спасательная операция. Премьер Италии объявил в связи с обрушением моста о введении режима ЧС на 12 месяцев.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3283 BYN
|2.323 BYN
|2.335 BYN
|USD
|2.0548 BYN
|2.055 BYN
|2.06 BYN
|RUB
|3.0865 BYN
|3.06 BYN
|3.08 BYN