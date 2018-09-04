В Италии обрушилась часть древних стен Римского форума

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть древних стен Римского форума обрушилась в Италии, сообщает РИА Новости.
Полиция оцепила район вблизи улицы Монте-Тарпео, где произошло происшествие. Пожарные приступили к проверке. Никто из туристов не пострадал.
Как сообщалось, несколькими днями ранее обрушилась крыша римско-католической церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, которая является одной из достопримечательностей Римского форума.-0-
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