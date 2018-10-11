В Италии обрушился еще один мост

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итальянском острове Сардиния из-за подъема уровня воды в реке произошло обрушения автомобильного моста, сообщает газета La Repubblica.

Подъем уровня воды в реке спровоцировали сильные ливни, которые обрушились на регион в последние дни. За несколько часов до обрушения мост был перекрыт, благодаря этому человеческих жертв удалось избежать.

Шоссе, которое проходит через мост и соединяет итальянский город Кальяри с коммуной Капотерра, временно закрыто для движения.

Из-за непогоды автомобильное движение затруднено по всей Сардинии. В некоторых случаях спасателям приходилось эвакуировать людей из заблокированных водой автомобилей. Местные власти распорядились 11 октября приостановить занятия в школах.

14 августа обрушилась часть автомобильного моста в итальянской Генуе. В тот момент по мосту ехали более 30 легковых машин и три грузовика. Трагедия унесла жизни 43 человек. В связи с инцидентом в Италии был введен режим ЧС на 12 месяцев.-0-