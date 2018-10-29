В Италии при оползне погибли четыре человека

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской Калабрии во время ремонта канализации произошел оползень, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает итальянская информационная служба ANSA.

"Вечером в результате смещения во время выполнения работ по ремонту канализации, поврежденной из-за плохой погоды, произошел сдвиг почвы, в результате четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

Медики, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть.

Помочь людям они не успели. Среди погибших оказался известный предприниматель в сфере здравоохранения Массимо Морелли.

Правоохранители расследуют обстоятельства случившегося.-0-