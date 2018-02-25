В Италии при пожаре на дискотеке пострадали около 70 человек

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар произошел на дискотеке в итальянском городе Дезенцано-дель-Гарда (регион Ломбардия), около 70 человек пострадали, сообщают информагентства.
Возгорание произошло сегодня ночью. На место происшествия оперативно прибыли спасатели, медики и полиция. Для оказания помощи был задействован вертолет скорой помощи.
Из горящего здания были эвакуированы около 700 человек. По данным медиков, продуктами горения отравились 17 человек, они были госпитализированы. Еще около 50 получили помощь в местных больницах и были отпущены домой. Угрозы жизни пострадавших нет.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.-0-
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