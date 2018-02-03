В Италии при стрельбе пострадали шесть человек

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шесть человек пострадали в результате стрельбы на улицах города Мачерата в Италии, сообщают информагентства.

По данным итальянских СМИ, стреляли из автомобиля, который двигался по улицам города. Все раненые госпитализированы, четверо находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие - иностранцы.

Сообщается, что полиция уже задержала подозреваемого. На момент задержания в автомобиле, из которого были произведены выстрелы, находился один человек, и он был вооружен.-0-