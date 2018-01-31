31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Италии разбился легкомоторный самолет, сообщают информагентства.
Самолет потерпел крушение в лесном массиве провинции Верона, при падении он загорелся. В результате погибли два человека.
Отмечается, что за штурвалом был ученик, которого сопровождал инструктор, бывший пилот Alitalia.
Других подробностей пока не известно.-0-
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