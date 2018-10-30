В Италии сотни автомобилей сгорели при пожаре в порту

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотни автомобилей итальянского производства марок Fiat и Maserati уничтожены в порту города Савона, сообщает агентство ANSA.

Инцидент произошел в одном из терминалов морской гавани. В результате короткого замыкания, вызванного наводнением, возник пожар. Возгорание быстро распространилось на автомобили, предназначавшиеся для азиатского рынка. Спасателям понадобилось несколько часов, чтобы потушить пламя.

Итальянские власти пока не оценили ущерб, нанесенный стране непогодой, которая обрушилась 29 октября на все Апеннины. В наибольшей степени удару стихии подверглось Лигурийское побережье, где разорены целые курортные зоны и туристические порты, в которых пришвартованы частные лодки и яхты.

Жертвами непогоды по всей стране стали 11 человек.-0-