В Италии закрыли еще один мост

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мэр итальянского города Беневенто запретил движение транспорта по мосту Святого Николая, построенном в городе в 1955 году по проекту Риккардо Моранди. Об этом сообщает газета La Stampa.

Как отметил глава городской власти, он знает, что это создаст горожанам неудобства, однако, по его словам, "неудобства лучше, чем беды, подобные той, что произошла с обрушением моста Моранди в Генуе".

Приказ мэра будет действовать до тех пор, пока техническая комиссия не подтвердит безопасность моста.-0-