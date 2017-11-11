В Италии запретят содержать животных в цирке

Власти Италии решили постепенно "усилить" борьбу с содержанием животных в цирках. Обе палаты парламента страны уже одобрили закон, предусматривающий реформы в сфере "зрелищных мероприятий".

По словам представителей "Лиги противников вивисекции", теперь в Италии, как и в 50 странах мира, нельзя будет содержать животных в цирках и передвижных представлениях.

Для вступления закона в силу его нужно утвердить правительственным декретом. Однако процесс может затянуться до середины будущего года. При этом 71% опрошенных жителей Италии поддерживает запрет на содержание животных в цирках.