В Иванове из загоревшегося торгового центра эвакуировали 200 человек

Из-за возгорания внешней отделки здания на площади 20 кв. м из торгового центра в Иванове 5 мая эвакуировали двести человек, в том числе 40 детей. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.

Через 20 минут возгорание было ликвидировано.

Эвакуацию объявили по радиосвязи, люди выходили и сами, и с помощью работников магазинов.

В ликвидации пожара участвовали 40 спасателей и 13 единиц спецтехники.