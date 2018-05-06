В Иванове из загоревшегося торгового центра эвакуировали 200 человек

Из-за возгорания внешней отделки здания на площади 20 кв. м из торгового центра в Иванове 5 мая эвакуировали двести человек, в том числе 40 детей. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает ТАСС.
Через 20 минут возгорание было ликвидировано.
Эвакуацию объявили по радиосвязи, люди выходили и сами, и с помощью работников магазинов.
В ликвидации пожара участвовали 40 спасателей и 13 единиц спецтехники.
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