В Израиле найдены древнейшие останки человека разумного, обнаруженные вне Африки

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Группа ученых во главе с профессором кафедры антропологии и анатомии Университета Тель-Авива Исраэлем Гершковицем обнаружила на территории Израиля древнейшие останки Homo sapiens, найденные за пределами Африки, сообщает ТАСС.

Во время раскопок в пещере Мислия в районе горы Кармель были найдены фрагменты челюсти с зубами древнего человека. Возраст находки составляет от 177 до 194 тыс. лет. Обнаруженные останки служат подтверждением того, что современные люди присутствовали в Восточном Средиземноморье на 50 тыс. лет раньше, чем предполагалось.

По мнению антропологов, современные люди появились на африканском континенте примерно 160-200 тыс. лет назад, эволюционировали там и начали заселять другие территории около 100 тыс. лет назад. Таким образом, ученые в корне изменили свои взгляды на распространение современного человека и историю его эволюции.

Ранее самые древние останки человека разумного, обнаруженные за пределами Африки, также были найдены на территории Израиля. Их возраст оценивался примерно в 90-120 тыс. лет.-0-