В Якутии нашли два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата. Подобные камни являются большой редкостью. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Алроса", которая занимается добычей алмазов.
Каждый из камней имеет форму октаэдра, они прозрачные с легким желтоватым оттенком. В компании сообщили, что камни массой более 50 карат встречаются очень редко. Поэтому находку этих двух алмазов можно назвать настоящей удачей.-0-
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