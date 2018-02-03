В Якутии нашли два крупных алмаза ювелирного качества массой 97,92 и 85,62 карата. Подобные камни являются большой редкостью. Об этом сообщается на официальном сайте компании "Алроса", которая занимается добычей алмазов.

Каждый из камней имеет форму октаэдра, они прозрачные с легким желтоватым оттенком. В компании сообщили, что камни массой более 50 карат встречаются очень редко. Поэтому находку этих двух алмазов можно назвать настоящей удачей.-0-