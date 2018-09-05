В Японии 160 школьников оказались в ловушке из-за тайфуна "Джеби"

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за тайфуна "Джеби" 160 школьников оказались заблокированы в пансионате, сообщает телеканал "МИР 24".

Пансионат расположен в лесу вблизи города Киото (префектура Киото). Поваленные ветром деревья преградили дорогу ученикам и учителям. Спасатели разбирают завалы, чтобы эвакуировать людей.

Тайфун "Джеби" обрушился 4 сентября на западную часть Японии. Он стал самым мощным за последние 25 лет. Основной удар пришелся на префектуры Осака, Киото и Хего на западе Японии. По данным японского телеканала NHK, от стихии погибли 11 человек, более 600 были травмированы. Произошли масштабные подтопления и обрывы линий электропередачи, без электричества остались более 1 млн домов. Было приостановлено движение на ряде железнодорожных направлений и скоростных магистралях. Затоплен международный аэропорт Кансай в городе Осака, который связывает Японию по меньшей мере с 80 городами мира. Аэропорт Кансай будет закрыт 5 сентября на протяжении всего дня.

Тайфун "Джеби" в Японии: обесточены 1,45 млн домов, заблокирован аэропорт По имеющимся сведениям, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 6 человек. Согласно данным японского телеканала NHK, число пострадавших превысило 120.

Представители Метеорологического управления Японии призывают проявлять осторожность в связи с порывами ветра и высокими волнами в северной части Японии, несмотря на то, что тайфун "Джеби" сегодня утром превратился в зону низкого атмосферного давления во время удаления от японского архипелага.

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