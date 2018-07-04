В Японии 18 человек пострадали из-за тайфуна "Прапирун"

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как минимум 18 человек пострадали на японском острове Кюсю из-за тайфуна "Прапирун", сообщает ТАСС.

Отмечается, что больше всего пострадавших в префектуре Нагасаки.

Сейчас природная стихия бушует в северо-восточном направлении, тропический шторм вышел в Японское море.

По информации национального метеорологического управления Японии, скорость ветра в его центральной части составляет 25 км/ч, при порывах - 35 км/ч. Как прогнозируют синоптики, в течение предстоящих суток в западных, центральных и северных регионах Японии может выпасть от 400 до 150 мм осадков.

Местные власти предупреждают жителей горных районов о возможном сходе оползней.-0-