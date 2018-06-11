11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии автомобиль въехал в группу школьников, сообщают информагентства.
Инцидент произошел в городе Фукуи на побережье Японского моря. Управлял машиной 75-летний водитель, он врезался в группу учеников младших классов.
Шестеро детей доставлены в больницу с различными травмами. Водитель задержан.
Накануне в городе Сибукава автомобиль протаранил двери супермаркета и влетел в зону расположения кассовых аппаратов. Ранения получили 14 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Водитель не пострадал, он задержан. Мужчина утверждает, что по ошибке слишком сильно нажал на педаль газа из-за спазмы.-0-
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