11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии автомобиль въехал в группу школьников, сообщают информагентства.

Инцидент произошел в городе Фукуи на побережье Японского моря. Управлял машиной 75-летний водитель, он врезался в группу учеников младших классов.

Шестеро детей доставлены в больницу с различными травмами. Водитель задержан.

Накануне в городе Сибукава автомобиль протаранил двери супермаркета и влетел в зону расположения кассовых аппаратов. Ранения получили 14 человек, четверо находятся в тяжелом состоянии. Водитель не пострадал, он задержан. Мужчина утверждает, что по ошибке слишком сильно нажал на педаль газа из-за спазмы.-0-