В Японии из-за ливней и наводнений эвакуируют более 20 тыс. человек

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На центральный и северо-восточный регионы Японии обрушились мощные ливни, вызвавшие наводнения. Свыше 20 тыс. местных жителей получили от властей приказ начать эвакуацию из зоны бедствия, сообщает газета The Japan Times.

В городе Нанао префектуры Исикава эвакуации подлежат 7 965 человек. Из города Ходацусимизу приказано эвакуировать 13 337 жителей.

Из-за ливней и оползней в префектуре Ямагата нарушено железнодорожное сообщение. При разливе переполненной реки разрушился подвесной мост, затруднено движение на дорогах.

Сегодня за один час в городе Ваджима (Исикава) выпало 77 мм осадков. Ожидается, что в ближайшие сутки в центральных и северо-восточных районах Японии выпадет порядка 180 мм, а в западной части страны - до 120 мм.

Согласно прогнозам метеорологов, грозовой фронт будет продвигаться в южном направлении, также охватывая запад и восток. Это может вызвать наводнения и оползни во многих районах Японии.-0-