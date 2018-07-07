В Японии из-за ливней погибли 50 человек

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии из-за ливневых дождей и вызванных ими оползней погибли 50 человек, 48 считаются пропавшими без вести, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

К спасательной операции по распоряжению японского правительства привлечены 48 тыс. сотрудников сил самообороны. В большинстве регионов западной части Японии к настоящему моменту мощные ливни прекратились или ослабли, что облегчает работу спасателей.

Сильные дожди возникли из-за воздействия тайфуна "Прапирун".

Кроме того, 7 июля в центральной части Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0. Эпицентр находился в соседней с Токио префектуре Тиба, а очаг залегал на глубине 50 км. Подземные толчки продолжались около 10 секунд и ощущались во всех префектурах центральной и северо-восточной части страны, включая японскую столицу. При канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ создан кризисный штаб. Он будет заниматься оперативным сбором и анализом информации о возможных последствиях удара стихии и координировать работу соответствующих ведомств, связанных с их ликвидацией.-0-