В Японии из-за сильного снегопада погиб человек, не менее 10 пострадали

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На центральную часть японского острова Хонсю обрушился сильный снегопад, в результате чего погиб один человек и не менее 10 получили серьезные травмы, сообщает ТАСС.

Пожилой японец разбился насмерть, пытаясь очистить от снега крышу своего дома. Другие жители острова получили серьезные ушибы и переломы из-за гололеда.

В ночь с 1 на 2 февраля в некоторых местах острова Хонсю выпало до 20 см снега. В районе Токио регистрируются многочисленные ДТП, из-за непогоды перекрыты отдельные участки скоростных автотрасс, отменено движение пассажирских судов в Токийском заливе, отложены около 50 авиарейсов.-0-