В Японии из-за жары погибли пять человек, около 2 тыс. госпитализированы

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии в течение сегодняшнего дня из-за сильной жары погибли пять человек, около 2 тыс. госпитализированы, сообщает ТАСС.

В центральной префектуре Гифу столбик термометра сегодня днем поднимался до 39 градусов Цельсия, что в Японии стало рекордным показателем с начала лета. В других регионах температура повышалась примерно до 38 градусов.

Большинство пострадавших были госпитализированы с тепловыми ударами. Ситуацию усугубило то, что 16 июля в Японии отмечается День моря и многие японцы решили выбраться на побережье и провести время на природе.-0-