В Японии открылся снежный фестиваль "Юки мацури"

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В японском городе Саппоро, столице Хоккайдо, самой северной провинции страны, начался 69-й по счету ежегодный фестиваль скульптур из снега и льда "Юки мацури", сообщает ТАСС.

Гостям праздника предлагаются разнообразные зимние развлечения: бросание снежков на меткость, катание на надувной лодке, привязанной к снегоходу, изготовление ледяной посуды и даже игра в зимний гольф. Фестивальная площадка также оборудована горками для тюбинга, самая длинная из которых имеет протяженность 100 м.

В течение дня на фестивальной площадке Цудомэ пройдет конкурс ледяных скульптур среди местных мастеров.

Основная площадка "Юки мацури" будет открыта 5 февраля в центре Саппоро, недалеко от парка Одори. На ней разместят более 110 изваяний из снега и льда. В этом году в их числе окажется копия церкви Святого Николая - кафедрального собора Стокгольма, возведенная в честь 150-летия дипломатических отношений Японии и Швеции. Украшением фестиваля также станет огромный снежный храм Якуси-дзи, знаменитый оригинал которого находится в городе Нара.

В рамках фестиваля пройдет международный конкурс на лучшую скульптурную композицию. В нем примут участие 12 команд из разных стран, среди которых Австралия, Индонезия, Китай, Сингапур, США, Республика Корея, Польша, Финляндия.

Как правило, организаторам фестиваля приходится свозить в Саппоро снег со всего острова Хоккайдо, но на этот раз погодные условия оказались крайне благоприятными. В течение января на севере Японии регулярно шли обильные снегопады, в результате чего возникли сугробы высотой до 2 м.

"Юки мацури" проводится в Саппоро с 1950 года, когда организаторы фестиваля решили немного отвлечь японцев от тягот послевоенной жизни. Тогда было выставлено всего шесть ледяных скульптур, что привлекло на мероприятие около 50 тыс. человек. Фестиваль стал быстро развиваться и вскоре стал одной из главных японских традиций. В 1974 году в рамках "Юки мацури" стал проводиться международный конкурс среди резчиков по снегу и льду. Сейчас фестиваль считается неотъемлемой частью культурной жизни Хоккайдо и главным событием года, привлекающим около 2,5 млн посетителей, в том числе туристов из разных стран.-0-