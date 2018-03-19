В Японии паром с 509 пассажирами на борту столкнулся с плавучим маяком

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский паром "Фукуока-2", на борту которого находились 509 пассажиров, столкнулся с 10-метровым плавучим маяком на выходе из японского порта Акаси (остров Хонсю). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информагентство Kyodo.

Инцидент произошел вечером 18 марта. В результате столкновения судна с 8-тонным маяком никто из тех, кто находился на борту, не пострадал.

Отмечается, что паром маневрировал, чтобы приблизиться к санитарному катеру. В этот момент и произошло столкновение.-0-