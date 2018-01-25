В Японии почти 2 тыс. человек провели ночь в поездах из-за снегопада

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за задержек в расписании, вызванных последствиями мощного снегопада, почти 2 тыс. человек пришлось провести ночь в скоростных экспрессах "синкансэн" на вокзалах японских городов Токио, Осака и Нагоя. Об этом сообщает ТАСС.
На некоторых участках дороги 24 января поезда пришли с опозданием на 3 часа и 30 минут, из-за чего пассажиры поздних рейсов не успели совершить пересадку и им пришлось провести всю ночь на ж/д станции. Железнодорожная компания JR не стала отправлять в депо несколько экспрессов, чтобы опоздавшие пассажиры смогли переночевать прямо в вагонах и не искали себе место для ночлега.
Железнодорожники пообещали 25 января полностью ликвидировать последствия снегопада и восстановить движение в обычном режиме.
Сильная метель обрушилась на ряд районов Японии (в том числе Токио) еще 22 января. В столичном регионе за сутки выпало более 20 см осадков. Согласно информации спасательных служб, из-за снегопада в Токио погиб один человек, еще 70 пострадали. Также последствия непогоды привели к транспортному коллапсу. Были закрыты скоростные магистрали, мосты и тоннели, а в аэропортах отменено порядка 150 рейсов. -0-
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