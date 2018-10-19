В Японии после тайфунов неожиданно зацвела сакура

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии сакура зацвела на шесть месяцев раньше положенного срока из-за двух разрушительных тайфунов, которые обрушились на регион в сентябре, сообщает Reuters.
По словам представителя Ассоциации производителей и экспортеров цветов Японии Тору Кояма, сообщения о раннем цветении сакуры в отдельных регионах страны поступают каждый год. Но в этом году сакура зацвела по всей Японии.
Причиной этому, отмечает Тору Кояма, стали два сентябрьских тайфуна, которые сорвали с деревьев листья и обрызгали их соленой водой, тем самым понизив в растениях содержание сдерживающих цветение химических веществ.
Тайфуны также принесли с собой теплые тропические воздушные массы, после которых наступило похолодание. Все это напоминает весеннюю погоду и сигнализирует, что настало время для цветения.
Неожиданное цветение сакуры происходит на фоне аномальной летней жары и растущей обеспокоенности глобальным потеплением на планете.-0-
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