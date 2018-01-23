В Японии при извержении вулкана погиб человек, 10 получили ранения

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Японии в районе популярного лыжного курорта Кусацу произошло извержение вулкана, один человек погиб, еще 10 получили ранения, сообщают информагентства.

По данным полиции, в результате схода лавины погиб сотрудник сил самообороны, который участвовал в учениях, проводимых в районе вулкана. Медицинская помощь также понадобилась 10 лыжникам, которые пострадали от падения вулканических камней.

Метеорологи повысили уровень опасности на горе Кусацу-Сиранэ до третьего из пяти возможных.-0-