В Японии при извержении вулкана погиб человек, 10 получили ранения

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центральной части Японии в районе популярного лыжного курорта Кусацу произошло извержение вулкана, один человек погиб, еще 10 получили ранения, сообщают информагентства.
По данным полиции, в результате схода лавины погиб сотрудник сил самообороны, который участвовал в учениях, проводимых в районе вулкана. Медицинская помощь также понадобилась 10 лыжникам, которые пострадали от падения вулканических камней.
Метеорологи повысили уровень опасности на горе Кусацу-Сиранэ до третьего из пяти возможных.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4187 BYN
|2.421 BYN
|2.425 BYN
|USD
|1.9782 BYN
|1.977 BYN
|1.983 BYN
|RUB
|3.4928 BYN
|3.495 BYN
|3.505 BYN