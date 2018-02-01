В Японии при пожаре в доме престарелых погибли 11 человек

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сильный пожар случился в доме престарелых в городе Саппоро северной японской провинции Хоккайдо. В результате погибли 11 человек, сообщают информагентства.
Трагедия произошла 31 января: информация о возгорании поступила около полуночи по местному времени. На место прибыли 40 пожарных расчетов, им удалось спасти пятерых жильцов из 16. В числе погибших оказались три женщины и восемь мужчин.
В настоящее время устанавливаются причины возгорания.-0-
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