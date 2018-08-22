В Японии придумали способ путешествовать без багажа

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Японии изобрели способ путешествовать без тяжелых сумок или рюкзаков. Поможет в этом новый онлайн-сервис обмена Locarry, который позволяет туристам арендовать у местных жителей одежду, спортивное снаряжение, гаджеты и другие товары. Об этом сообщается на сайте издательства Lonely Planet.

Сеть обмена багажа Locarry была создана в этом году японским предпринимателем Шимпеем Ватанабе. Он придумал концепцию необычного онлайн-сервиса во время поездки в Китай в 2017 году. Тогда ему пришлось ехать с большим чемоданом, потому что он хотел взять с собой спортивную одежду и обувь. Однако по приезду в Китай его друг сказал, что мог бы одолжить все эти вещи. Поэтому Ватанабе подумал, что можно создать платформу, где люди смогут предоставлять разные товары путешественникам и избавить их от необходимости носить тяжелые чемоданы.

Locarry позволяет арендовать типичные товары, необходимые в путешествии, например, костюмы, платья, головные уборы, солнцезащитные очки, полотенца, а также доски для серфинга, теннисные ракетки, палатки, камеры и бинокли.

Целью Ватанабе является создание глобальной сети обмена, благодаря которой каждый сможет отправиться куда угодно без тяжелого багажа.

В настоящее время услуга доступна в Японии, США, Канаде, Австралии, Сингапуре, Вьетнаме, Таиланде, Гонконге. -0-